Niag-Wegzug aus Moers „Nicht schnell genug reagiert“ – SPD kritisiert Bürgermeister

(RP) Als „bedauerlich schlecht“ wertet die SPD-Fraktion im Stadtrat die Rolle der städtischen Wirtschaftsförderung und des Moerser CDU-Bürgermeisters Christoph Fleischhauer in Bezug auf den möglichen Umzug der Niag nach Kamp-Lintfort. Denn dass es seitens der Niag in Moers eine Verkehrswende Richtung Elektromobilität geben würde, war lange bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten von Donnerstag.