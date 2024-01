Niag-Wegzug aus Moers SPD kritisiert Informationspolitik der Stadt

Die Moerser SPD-Fraktion hat ihre Kritik an der Wirtschaftsförderung und der Stadtspitze in Sachen Niag-Verlagerung erneuert. Was in Sachen Erhalt des Niag-Standorts in Moers unternommen wurde, sei weder vom Umfang her ausreichend, noch transparent in die Politik und der Öffentlichkeit kommuniziert worden, sagt Fraktionschef Atilla Cikoglu.