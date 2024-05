Wegen Rhein-Ruhr-Marathon Busumleitungen und -ausfälle in Moers

Die Linien von Niag und Look fahren bis zum zentralen Umsteigepunkt an der Haltestelle Ottostraße. Die Linie 911 fährt von Moers kommend planmäßig bis zur Haltestelle Ottostraße und ab dort zur Ersatzhaltestelle als End- und Anfangshaltestelle an der Lauerstraße. Fahrgäste mit dem Fahrziel Ruhrort können an den Haltestellen Hochheide Markt oder Ottostraße auf die Linien 916 oder 917 der DVG wechseln.