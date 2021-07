Am Schlossgraben in Moers : Die Wasserfontänen kehren zurück

Am Schlossgraben in Moers

Moers Bis in die 1980er Jahre sprudelten sie kurz vor dem Übergang vom Schloss- in den Freizeitpark: Wie die sogenannten Kanonenstrahler jetzt reaktiviert werden und warum die Arbeiten im Park zurzeit verlagert sind.

Entspannt im Schlosspark am Stadtgraben sitzen und die Kinder bestaunen die Wasserfontänen – so sah es bis in die 1980er Jahre kurz vor dem Übergang vom Schloss- in den Freizeitpark aus. Und so soll es bald wieder sein. Der kleine Platz wird neugestaltet und die sogenannten Kanonenstrahler werden reaktiviert.