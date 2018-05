Moers: Wasserbüffel auf der Bislicher Insel

Moers Beate und Martin Döring haben sich einen Traum erfüllt: 24 Wasserbüffel grasen auf Weiden an der B 58 und im Naturschutzgebiet.

"Der will nur spielen" würde ihr keiner abnehmen, wenn er oder sie mit Beate Döring über die Wiesen geht, auf denen seit einigen Tagen Büffel grasen. Wasserbüffel, um genau zu sein. Roland haben sie und ihr Mann Martin den jüngsten von ihnen genannt, vor zwei Tagen wurde das Bullenkalb auf einer Weide an der Bundesstraße 58 geboren, die die Dörings von Straßen NRW gepachtet haben. Auch Willi, drei Jahre jung und der einzige Bulle in der Herde an der Bundesstraße, grast friedlich zwischen den acht Büffelkühen (die er übrigens schon alle gedeckt hat) und inzwischen fünf Kälbern. Auf der Bislicher Insel haben die Dörings vom Regionalforstamt Wesel eine weitere Fläche gepachtet, auf der zehn Wasserbüffel laufen, neun Monate jung. Die haben Ende April bei den Dörings ein neues Zuhause bekommen. "Drei Kälber sind bei uns geboren, zwei hatten ein Kalb bei Fuß", erzählt die 37-Jährige, die eigentlich gelernte Chemotechnikerin ist, vor mehr als 14 Jahren aber auf Landwirtschaft umgesattelt hat, der Liebe wegen von Wallach nach Ginderich gezogen ist, sich auf dem Hof des Ehemannes gemeinsam mit ihm um die 100 Mutterkühe der Rasse Charolais kümmert - und seit einigen Monaten auch um die Wasserbüffel.