Premiere in Enni-Eventhalle und Eishalle Was die erste Baumesse in Moers bietet

Was vor einem Jahr noch Wunsch war, wird Wirklichkeit: Moers wird Messestadt. Drei Tage lang, vom 26. bis zum 28. April, gastiert die Mesa Veranstaltungs GmbH aus Düren mit ihrer Baumesse in der Enni-Eventhalle, der Eishalle sowie auf dem Freigelände dazwischen. Die Messemacher wollen künftig jährlich nach Moers kommen. „Dabei wird es beim April-Termin bleiben“, sagte Simone Becker von der Mesa am Montag. Dann sei die Saison in der Eishalle zu Ende. Die Eventhalle allein sei zu klein für eine Messe.