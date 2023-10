Kultur in Moers Das bietet der „Tag der Bibliotheken“

Am Abend, um 19.30 Uhr, findet in der Bibliothek eine Lesung mit der Moerserin Uta Loewe statt . Unter dem Pseudonym Luisa Lenkeit hat sie die Lebensgeschichte ihrer Mutter aufgeschrieben. Berührend und spannend schildert sie darin die Kindheit und Jugend in Ostpreußen, den beruflichen und privaten Werdegang, Flucht und das Ankommen in der neuen Heimat am Niederrhein. Die Lesung ist kostenfrei. Vorherige Anmeldung bitte unter Telefon 02841 201-753.