Event in Moers Was der Museumssonntag 2023 bietet

Weihnachten ist die Zeit stimmungsvoller Märkte. Ein besonderer ist dabei seit vielen Jahren schon der Museumssonntag am zweiten Adventssonntag im und rund um das Moerser Schloss. So auch in diesem Jahr. Insgesamt 35, vor allem karitative Einrichtungen, aber auch zahlreiche Privatpersonen bieten dort diesmal am 10. Dezember zwischen 11 und 18 Uhr auf drei Etagen, im Schlossinnenhof und auf dem Vorplatz eine Vielzahl schöner Dinge und leckerer Gaumengenüsse an. Dazu gibt es diverse Musik-Beiträge, eine sehenswerte Fotoausstellung, zwei gesellige Cafés, sowie eine Bastelwerkstatt und ein von der Moerser Stadtbibliothek veranstaltetes Bilderbuch-Kino für die kleinen Besucher.