Bauprojekt des Kreises in Moers Warum sich der Umzug in den Berufsbildungs Campus Moers verzögert

Der geplante „Komplett-Umzug“ von Berufsschulen auf den neuen Berufsbildungscampus in Moers kann nicht wie geplant im Sommer 2024 stattfinden, teilte der Kreis Wesel mit. Beim Bau des Berufsbildungscampus sei es aufgrund einer Unternehmensinsolvenz zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung gekommen, so der Kreis Wesel, Bauherr des Campus an der Repelener Straße in Moers. Der Kreis habe „einen daran angepassten Bauablaufterminplan erhalten, der intensiv durchleuchtet und bewertet wurde“. Im Ergebnis sei eine Fertigstellung der Gesamtmaßnahme zum Sommer 2024 „mit großen Risiken behaftet“. Dadurch sei „die gesicherte Aufnahme eines geregelten Schulbetriebes nach den Sommerferien aus heutiger Sicht derart gefährdet, dass keine verlässliche Planung der vollständigen Inbetriebnahme möglich ist“.