Kommunalwahl 2020 : Warum Moers im September fünfmal wählt

Nicht vier, sondern fünf Wahlzettel bekommen Wähler in Moers bei der Kommunalwahl im September in die Hand. Foto: dpa/Bodo Schackow

Moers Zum ersten Mal besteht die Möglichkeit, auch die Vertreter des Ruhrparlaments direkt zu bestimmen. In der Grafenstadt wird darüber hinaus auch eine neuer Integrationsrat gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Auf fünf Wahlzetteln werden die Moerser, Kamp-Lintforter und Neukirchen-Vluyner am 13. September, bei der Kommunalwahl, ihre Kreuzchen setzen. Warum fünf und nicht vier?



Die „Nummer fünf“ Wahlberechtigte Bürgern in der Metropole Ruhr, zu der bekanntlich auch die Städte Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gehören, haben in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, neben Bürgermeistern, Stadträten, Landräten und Kreistagen auch die Vertreter des Ruhrparlaments direkt zu bestimmen. Ermöglicht wird die Direktwahl durch eine Novelle des RVR-Gesetzes aus dem Jahr 2015. Bislang haben die jeweiligen Räte und Kreistage der Verbandsmitglieder ihre Vertreter in das Ruhrparlament geschickt.

Parlament Das Ruhrparlament ist die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR), also so etwas wie eine demokratisch legitimierte Klammer der Metropole Ruhr. Die Politik des RVR entscheidet über eine Vielzahl von Projekten für die Region. Sie steht für regionale Vernetzung und interkommunale Zusammenarbeit.



Aufgaben Im ersten Schritt entscheidet das Ruhrparlament über den Haushalt des RVR und legt dadurch die Schwerpunkte der Arbeit des Verbandes fest. „Der RVR kümmert sich in der Region unter anderem um die Regionalplanung und -entwicklung, den Ausbau des regionalen Radwegenetzes oder die Pflege und Entwicklung von Wald- und Grünflächen aktiv“, sagt Klaus Janczyk, Sprecher der Stadt Moers. „In Moers zum Beispiel befindet sich die Halde Rheinpreußen, auf deren Gipfle der Künstler Otto Piene den Bergleuten ein Denkmal gesetzt hat, in RVR-Trägerschaft.“



Mitglieder Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind Politiker aus dem Verbandsgebiet des RVR. Viele von ihnen kommen aus den Stadträten und Kreistagen der elf kreisfreien Städte und vier Kreise des Ruhrgebiets. Sie wählen schließlich einen Regionaldirektor, Beigeordneten und die Mitglieder der Ausschüsse, bestimmen aber auch die Verbandsordnung und die Satzung.