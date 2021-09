Schuldezernent Claus Arndt erklärt : Warum Moers auf Luftfilter an Schulen verzichtet

Warum Moers auf Luftfilter an Schulen verzichtet

Ein Luftfilter steht in einem Klassenraum an der Grundschule. Foto: dpa/Sven Hoppe

Moers Der Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten kann aus Sicht der Verwaltung zu trügerischer Sicherheit führen. Wie Moerser Schulleitungen und das Gesundheitsamt des Kreises Wesel die Lage einschätzen.

Schuldezernent Claus Arndt hat im Schulausschuss erklärt, warum der Einsatz von Luftfiltern zur Bekämpfung von Coronaviren in Moerser Schulen weder geplant noch aus seiner Sicht sinnvoll ist. „Ich habe als Vater eines schulpflichtigen Kindes großes Verständnis für die emotionale Betroffenheit der Eltern“, sagte Arndt zu Beginn seines Vortrags. „Objektiv betrachtet sprechen jedoch viele Gründe gegen einen Einsatz von Luftfiltern.“

Der Beigeordnete verwies auf wissenschaftliche Studien, Erkenntnisse des Bundesumweltamtes und Fachpublikationen. Demnach seien Luftfilter nur in bestimmten Fällen als Ergänzung zielführend. Ohne regelmäßiges Lüften brächten die Geräte nicht den gewünschten und vor allem von Eltern erhofften Erfolg, so Arndt. „Der Einsatz von Luftfiltern erzeugt auch ein Gefühl der Sicherheit. Da ist es eine normale menschliche Reaktion, dass man automatisch weniger lüftet. Und das Lüften bleibt immer die mit Abstand wichtigste Maßnahme in Räumen.“