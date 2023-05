Fehler oder Absicht? Warum Laternen in Moers auch tagsüber leuchten

Es gehört zu den erklärten Zielen der Enni, die sanierungsbedürftig übernommene Moerser Infrastruktur bei Kanälen, Friedhöfen und Straßenbeleuchtung für die Zukunft zu rüsten. Die Straßenbeleuchtung will das Unternehmen dabei sicherer und energiesparender aufstellen. Abteilungsleiter Frank Büser will mit seinem Team und externen Dienstleistungspartnern bis 2030 jährlich mehr als eine Million Euro in die Hand nehmen, um so letztendlich alle der rund 10.000 im Stadtgebiet verteilten Leuchten nach und nach zu modernisieren.