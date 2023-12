Veranstaltung auf dem Neumarkt Warum Innenminister Reul nach Moers kommt

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kommt am Mittwoch, 20. Dezember, nach Moers. Auf dem Neumarkt lädt er die Moerser und Moerserinnen dann zu einem „Coffee with a Cop“, also einem „Kaffee mit einem Polizisten“ ein. Das Format des NRW-Innenministeriums macht an verschiedenen Orten in ganz Nordrhein-Westfalen Halt. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Dort bieten „Cops“ schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an. „Bürgerinnen und Bürger können in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch kommen. In der heutigen schnelllebigen Zeit nehmen wir uns gerne die Zeit, um mit Ihnen zu sprechen“, teilte die Kreispolizei am Freitag mit. Die Veranstaltung auf dem Neumarkt dauert von 12 bis 17 Uhr. Minister Reul ist zwischen 13 und 14 Uhr dabei.