Straße am neuen Volkspark Meerbeck Warum die Stadt die Barbarastraße sperrt

Moers · Autofahrer müssen in den nächsten Monaten die Barbarastraße in Meerbeck meiden. Sie ist nur noch für Feuerwehr, Rettungskräfte und Müllabfuhr befahrbar. Der Grund liegt in der Disziplinlosigkeit mancher Verkehrsteilnehmer.

06.05.2024 , 14:00 Uhr

Ein Blick auf deb neuen Aktivpark Meerbeck. Die Barabrastraße liegt in direkter Nachbarschaft. Foto: Norbert Prümen

Die Barbarastraße in Meerbeck wird ab Montag, 13. Mai, gesperrt. Das teilte die Stadt Moers mit. Ausgenommen von der Sperrung sind Feuerwehr, Rettungskräfte und Müllabfuhr. Seit Beginn der abschließenden Arbeiten des zweiten Bauabschnitts „Volkspark Neu-Meerbeck“ stünden dort keine Parkmöglichkeiten mehr zur Verfügung, so die Stadt. Dennoch werde das Verbot oft nicht eingehalten. Die Sperrung solle Gefahrensituationen vermeiden. Alternativ stünden auf dem Parkplatz an der Sporthalle Römerstraße, neben der ehemaligen evangelischen Kirche Bismarck-/Römerstraße und auf dem Marktplatz an der Lindenstraße Stellplätze zur Verfügung. Mitte September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

(pogo)