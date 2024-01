Niag-Busse So trifft der Warnstreik im Nahverkehr am Freitag den Kreis Wesel

Nach dem Bahnstreik kommt der Busstreik. Am Freitag, 2. Februar, will die Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Personennahverkehr bestreiken. Davon ist auch die Niag betroffen. Besonders im Kreis Wesel werde es dadurch zum Ausfall einzelner Fahrten kommen, so ein Sprecher. Man versuche aber auf jeden Fall zu erreichen, dass die Busse zu den Schulzeiten fahren.