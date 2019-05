Wappenfest in Moers Scherpenberg: Handwerkskunst auf der Kaiserwiese.

MOERS Das Wappenfest ist ein Treffpunkt und Markt, auf dem sich Vereine, Künstler und Institutionen präsentieren. Abends ist Musik Trumpf.

Kinder schmieden Herzen besonders gerne, wie am Samstag und Sonntag am Feuer von Feldschmied Norbert Gatz zu sehen war. Sie hatten ihre Augen mit Brillen geschützt und verbogen heiße Eisenstangen. „Kinder wollen ein schnelles Ergebnis sehen“, erzählte der Maschinenschlosser und Hobbyschmied aus Moers, der als Pädagoge in einer Werkstatt mit Behinderten arbeitet. „Herzen lieben alle. Auch Schlüsselanhänger haben viele Freunde.“ Zum vierten Mal stand er am Holzkohlenfeuer und am Amboss auf dem Scherpenberger Wappenfest. „Wer einmal da war, kommt wieder“, meinte er schmunzelnd.