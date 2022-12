Während der Weihnachtsferien Bäder und Eishalle in Moers öffnen länger

In den Sport- und Bädereinrichtungen der Enni gibt es auch zwischen den Jahren bei jedem Wetter Sport- und Freizeitspaß. In den Weihnachtsferien öffnen beide Moerser Hallenbäder und auch die Eishalle am Solimare dabei länger als in Schulzeiten. Geschlossen haben die Moerser Einrichtungen nur an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am Silvester- und Neujahrstag.