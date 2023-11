Vorbereitung für neues Innenstadtquartier in Moers 400 Jahre alte Festungsmauer freigelegt

Die Ehrfurcht vor der Geschichte ist Thorsten Kamp anzuhören, als er in dieser Woche mit der Redaktion spricht. Gerade ist der Technische Beigeordnete von einem Ortstermin am Kastellplatz zurückgekehrt. Archäologen sind dort am Dienstag auf Reste der Festungsanlage gestoßen, mit der Moers zu oranischer Zeit umgeben war. Mehr als 400 Jahre lag die Mauer versteckt im Erdboden, tief unter der Stadt. Jetzt wurde sie freigelegt. „Aus Plänen und Aufzeichnungen wussten wir schon ziemlich genau, was da im Boden schlummert“, sagt Kamp. Nur der genaue Verlauf der Festungsmauer im Bereich der heutigen Haagstraße und der Kleinen Allee war bislang nicht bekannt.