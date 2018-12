Vor Gericht in Moers : Vier Prozesse, die im Gedächtnis bleiben

Grafschaft Unsere Redaktion hat in 2018 viele Gerichtsverfahren journalistisch begleitet. An dieser Stelle blicken wir auf Fälle zurück, an die wir uns noch länger erinnern werden – weil sie besonders dramatisch, furchtbar oder kurios waren.

Menschliche Dramen, persönliche Katastrophen und ganz oft ganz viel Leid: Wer einen Strafprozess führt oder verfolgt, muss viel aushalten können. Nicht selten tun sich menschliche Abgründe auf. Unsere Redaktion hat in 2018 viele Verfahren journalistisch begleitet. An dieser Stelle blicken wir auf Fälle zurück, die besonders im Gedächtnis geblieben sind.



Meerbeck und ein versuchter Mord Zu neun Jahren Haft hat die auswärtige Großen Jugendkammer des Landgerichts Kleve im Dezember einen 32 Jahre alten Mann verurteilt. Das Gericht sah einen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen an. Die Tat hatte im April weit über die Grenzen von Moers hinaus für Entsetzen gesorgt. Ein 13 Jahre alter Junge aus dem Irak wurde auf dem Weg zur Schule auf offener Straße in Meerbeck niedergestochen. Der Täter flüchtete, der lebensgefährlich verletzte Junge schafft es noch, sich nach Hause zu schleppen und den Notruf zu Wählen. Dass sich Opfer und Täter kannten, war den Ermitteln schnell klar, das konkrete Motiv blieb bis zum Schluss offen. Vor Gericht stritt der Angeklagte die Vorwürfe zwar ab. Sein angebliches Alibi wurde aber von Zeugen widerlegt. Weil das Kind von hinten angegriffen und überrascht wurde, erging am Ende ein Urteil wegen heimtückischen Mordversuchs.



Eine Anklage, drei Prozessanläufe Zum nunmehr dritten Mal steht aktuell ein Moerser Gastronom wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor der Auswärtige Große Strafkammer des Landgerichts. Ein erster Verhandlungsversuch endete im April 2017 mit der Vorlage eines Entlassscheins aus einer Notaufnahme in Kalabrien, ein zweiter im Frühjahr 2018, unter anderem wegen einer Erkrankung des Angeklagten. Seit ein paar Wochen wird erneut verhandelt. 15 Mal, zwischen November 2002 und Dezember 2005, soll der Angeklagte seine damals minderjährige leibliche Tochter sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Beim ersten Übergriff war das Mädchen laut Anklage der Staatsanwaltschaft elf Jahre alt. Der Angeklagte streitet alles ab. In seiner Version der Geschichte geht es in erster Linie um Rache, seine Verteidiger zweifeln die geistige Gesundheit der Tochter an. Ein Urteil soll voraussichtlich Anfang 2019 fallen.



Cannabis-Plantage im Einfamilienhaus Zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und sechs sowie zu einem Jahr und neun Monaten hat die Auswärtige Große Strafkammer am Landgericht Kleve im Frühjahr einen 48-Jährigen und eine 37-Jährige verurteilt. Begründung: gemeinschaftlicher Besitz von Betäubungsmitteln. Im April 2017 hat die Polizei Wesel durch Zufall eine Drogenplantage in einem Einfamilienhaus in Moers ausgehoben. Im Dachgeschoss fanden die Beamten acht Kilo konsumfähiges Cannabis, geschätzter Wert: 80.000 Euro, dazu Bargeld, Stromleitungen, die am Zähler vorbeiführten und eine geladene Pistole. Das Ehepaar, das im Haus lebte, gab an, die Cannabis-Plantage nur zum Eigenkonsum betrieben haben. Hinweise, dass die Drogen auch verkauft wurden, gab es schlussendlich nicht.



Missbrauch als Mutprobe verkauft Kurz vor Weihnachten hat das Landgericht einen Mann aus Kamp-Lintfort wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Mit seinen Opfern kommunizierte der 45-Jährige über eine WhatsApp-Gruppe, sexuelle Handlungen wurden als Mutprobe verkauft. Das Vertrauen seiner Opfer erschlich sich der wegen Besitzes von Kinderpornografie Vorbestrafte über den Sohn einer Nachbarsfamilie, Nachhilfestunden und Computerspiele.