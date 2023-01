Vor einem Supermarkt in Moers Mann aus Rheinberg belästigt elf Jahre altes Kind

Am Montagnachmittag haben Zeugen die Polizei zu einem Parkplatz an einem Supermarkt an der Uerdinger Straße gerufen. Dort randaliere jemand, hieß es zunächst. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich der Sachverhalt jedoch vollkommen anders dar.

11.01.2023, 10:11 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein