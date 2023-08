Von Krefeld nach Moers Duisburger flieht mit gestohlenem Paket-Lieferwagen

uf der Hansastraße in Krefeld hat ein 46-Jähriger am Mittwoch den Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet – die Polizei konnte ihn in Moers stellen. Wie mitgeteilt wird, setzte sich der Duisburger gegen 17.45 Uhr hinter das Steuer des Autos, während der Fahrer gerade Post auslieferte. Als der Paketbote zurückkam, fuhr der 46-Jährige davon. Dank des im Lieferwagen verbauten GPS-Trackers konnte die hinzugerufene Polizei das Fahrzeug orten und ab der A 57 die Verfolgung aufnehmen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr über die A 40 nach Moers. Auf der Abteistraße kollidierte er mit einem fahrenden Pkw, stieß mit einem weiteren, geparkten Auto zusammen und schob es gegen eine Mauer. Anschließend verließ der Mann den Lieferwagen und lief davon. Nach kurzer Flucht konnten die Polizisten ihn stellen. Verletzt wurde niemand, der Lieferwagen und die beiden Autos wurden bei den Unfällen beschädigt. Während seiner Flucht überschritt der Fahrer mehrfach die zulässige Geschwindigkeit und ignorierte mehrere rote Ampeln, er hat außerdem keinen Führerschein. Den Duisburger erwartet nun ein Strafverfahren.