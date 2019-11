30 Jahre Mauerfall : Lieder, die die Mauer bröckeln ließen

Zuerst Musikstar der DDR, dann Dissident, 1988 wurde er in den Westen abgeschoben: Stephan Krawczyk bei seiner Konzertlesung in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Liedermacher Stephan Krawczyk sang und erzählte in der Moerser Stadtkirche über sein Leben in der DDR. Weil man ihn nicht mundtot machen konnte, wurde er verhaftet und in den Westen abgeschoben.

Die Moerser Stadtkirche wurde Ort einer besonderen Begegnung. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „30 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall“ sang und erzählte Stephan Krawczyk über sein Leben vor und nach der Wende. In der ehemaligen DDR gehörte er zu den Wegbereitern und Machern der friedlichen Revolution, ist heute Symbolfigur der Bewegung.

Beklemmungen machen sich auch drei Jahrzehnte später breit, wenn der Liedermacher in leiser und besonnener Art erzählt. 1955 im thüringischen Weida geboren, erlebt er die DDR in all seinen Facetten. Politische Stimmungslagen vor und nach der Wende bringt er unter das Moerser Publikum, offenbart Persönliches. Beispielsweise von seinem Vater, der ab 1949 im Uranabbau arbeitete und als Strahlenopfer mit gerade mal zehn Prozent Lungenvolumen sich mit einem Sturz vom Hochhaus das Leben nahm.

Info DDR-Experte zu Gast in der Stadtkirche Reihe „30 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall“ war eine Veranstaltungsreihe des Neuen Evangelischen Forums Kirchenkreis Moers. Stadtkirchengespräch Der Mauerfall ist auch Thema in der evangelischen Stadtkirche am Donnerstag, 14. November, 20 Uhr. Gast ist der Theologe und Philosoph Richard Schroeder, ein DDR-Experte und Zeitzeuge.

„Ich komme aus einfachen Verhältnissen“ sagt Krawczyk. Nach dem Abitur studiert er Musik, beginnt ab 1980 eine Karriere als Musiker, wird dekorierter Chansonstar, gewinnt Preise. Seine Texte gefallen, er bewegt sich unter dem Radar, befasst sich mit „gelenkter“ Thematik. Reisefreiheit kommt dabei nicht vor. Mit dem Umzug nach Ostberlin 1984 wird er zunehmend kritischer. Zusammen mit Freya Klier tritt er in Kirchen auf, sät das Korn des Protestes, das immer weitergereicht wird. Die DDR-Bürgerbewegung formiert sich. Im Arbeiter- und Bauernstadt beginnt es zu gären, weil die Art der Entrechtung als unfassbar empfunden wird. Das Berufsverbot ist die Folge für ihn, den Unbeugsamen, gekoppelt mit dem Versuch, ihn mundtot zu machen. „Aus Ihrem Mund ist selbst Brecht ein Staatsfeind“, zitiert er die Stimmen jener Zeit im Polizeistaat. „Aber gegen meinen Gesang konnten sie nichts ausrichten. Ich bin aus Offenherzigkeit in den Widerstand geraten, weil ich gesungen habe von dem, was andere sich nicht trauten zu sagen.“

Er wird verhaftet, 14 Tage späterals oppositioneller Charakter in den Westen abgeschoben. „Ich hatte die Wahl zwischen zwölf Jahren Gefängnis oder Ausreise“, sagt Krawczyk. Von Westberlin aus schickt er weiter seine Botschaften gen DDR. Das Leben zwischen Diktatur und Demokratie beschäftigt ihn. „Jeder Mensch will sich verwirklichen. Die Diktatur beschränkt, die Demokratie lebt den Überfluss.“ Alltagsansichten gewährt er. Um dem Geburtenrückgang und die Entvölkerung in der DDR zu stoppen, kurbelten Prämien die Geburtenrate mit moderaten Rückzahlungsraten für langfristige Ehekredite an. „Der Staat war der erste Vater“, so Krawczyk. Dass im Anschluss „die DDR das scheidungsfreudigstes Land der Welt“ wurde, verstehe sich.