Diesel-Skandal : Moerser gegen VW: Chef Diess als Zeuge geladen

Niederrhein Zwei Käufer von Golfs wollen Schadensersatz vom VW-Konzern.

Die 13. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg verhandelt am Dienstag zwei Verfahren, in denen zwei Käufer von VW Golf Schadensersatzansprüche gegen den Volkwagenkonzern geltend machen. Ein Kläger aus Moers hatte bereits im August 2013 bei einem Autohändler in Duisburg einen Golf für rund 20.000 Euro gekauft. Er sieht sich dadurch getäuscht, dass in dem Motor seines Fahrzeugs eine „illegale Abschalteinrichtung“ eingebaut worden sein soll. Bekanntlich soll diese Einrichtung auf dem Prüfstand geringere Schadstoffemissionen vortäuschen. Abzüglich einer Nutzungsentschädigung verlangt der Moerser deshalb nun einen Schadensersatz vom Hersteller VW in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Autohändler hat mit dem Verfahren nichts zu tun.