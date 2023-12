Volkshochschule in Moers Die Kochkurse von Chris Folkmar sind beliebt

„Da konnte ich bei den Präsentationen ja schlecht ein Päckchen Instantnudeln aufreißen oder einen Eisbergsalat mit Essig-Öl-Dressing zusammenrühren. Man muss teils gestandenen Köchinnen etwas verkaufen, von dem sie vorher nicht wussten, dass sie es brauchen“, erzählt sie. Also fing sie an, sich mit Rezepten und Zubereitungsmethoden zu beschäftigen. Mittlerweile verbringt sie an manchen Wochenenden bis zu 15 Stunden in der Küche, um neue Gerichte auszuprobieren. „Mein Mann findet das nicht so toll, wenn das Essen aber dann auf dem Tisch steht, beschwert er sich auch nicht“, lacht Folkmar.