Chöre in Moers : Dirigenten-Wechsel beim Volkschor

MOERS Gotthart Mohrmann übergibt nach 30 Jahren die musikalische Leitung des Moerser Chores an Michael Wulf-Schnieders.

30 Jahre lang war Gotthart Mohrmann Leiter des Moerser Volkschores, doch im Dezember beendete er sein Amt. „Ich bin jetzt 66 Jahre alt, da war meine liebe Frau der Ansicht, ich müsste jetzt mal mit dem Rentnerleben anfangen und ein wenig kürzer treten“, erklärt er mit einem etwas wehmütigen Lächeln. „Aber irgendwie fällt mir der Abschied doch schwerer als ich anfangs gedacht habe. 30 Jahre kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Die Leute dort waren ein sehr angenehmer Bekanntenkreis, den ich sicherlich sehr vermissen werde.“ Ganz aussteigen wird Gotthart Mohrmann aus seiner Chorleitertätigkeit aber doch nicht, wie er selber bei einem Treffen des Volkschor-Vorstandes berichtete. Zwei Männerchöre wolle er noch behalten, zum einen die 2000 von ihm übernommene „Sängervereinigung 1869“ in Mülheim an der Ruhr und zum anderen die „Chorgemeinschaft von 1853“ in Oberhausen-Altstaden. Letztere plane sowieso, sich in der nächsten Zeit aus Altersgründen aufzulösen. Da könne er sie in den letzten Monaten nicht einfach im Stich lassen. Außerdem wird er auch weiterhin der Luthergemeinde an seinem Wohnort Oberhausen als Kirchenmusiker zur Verfügung stehen. „Für uns ist der Weggang von Gotthart Mohrmann natürlich ein herber Verlust“, bedauerte die Vorsitzende des Moerser Volkschores Ute Dresler. „Aber wir haben schon eine Weile damit gerechnet und gebeten, dass er uns möglichst früh darüber informiert, damit wir genug Zeit haben, uns nach einem Ersatz umzuschauen.“ Das ist geschehen. Nach einigen anfangs vergeblichen Anfragen wurde sie schließlich bei einem regionalen Chorleiter-Treffen fündig. Im Januar hat Michael Wulf-Schnieders die neue Leitung des zurzeit aus 64 Mitgliedern bestehenden Moerser Volkschores und dessen Ableger „Fo(u)r Voices“ übernommen. Der 1963 in Bremen geborene und jetzt in Rheinberg lebende, studierte Kirchenmusiker ist kein Unbekannter in Moers.