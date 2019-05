Musik in Moers : Volkschor: Erstes Konzert unter neuer Leitung

Moers Von Gospel bis Pop reichte das Programm des Sonntagskonzerts, zu dem der Volkschor Moers in die evangelische Kirche Asberg eingeladen hatte. Das Konzert war die Premiere unter dem neuen Chorleiter Michael Wulf-Schnieders.

Er hat im Januar die Nachfolge von Gotthart Mohrmann angetreten, der den Chor 30 Jahre geleitet hatte und es sich natürlich nicht nehmen ließ, die Premiere als Ehrengast mitzuerleben. In einer Vorstandssitzung hatte Wulf-Schnieders, der als Kirchenmusiker in Rheinberg sowie als Chorleiter mehrerer Chöre am Niederrhein tätig ist, neue Ideen angekündigt: „Mehr Popsongs und Schlager. Aber nichts Triviales. Und ich würde gern etwas Bewegung in den Vortrag bringen.“ Das Programm des Antrittskonzert trug bereits deutlich seine Handschrift. Neben den gewohnten Volksliedern waren mit „Blue Bayou“ und dem Udo Jürgens-Hit „Aber bitte mit Sahne“ auch moderne Klänge zu hören, mit denen die knapp 30 Sängerinnen und Sänger ihren Grundsatz, das Singen müsse Freude machen und Entspannung bringen, überzeugend vertraten. Auch der Vorsatz, etwas Bewegung in den Vortrag zu bringen, wurde zumindest ansatzweise schon umgesetzt, wobei hier noch deutlicher Spielraum gegeben scheint.