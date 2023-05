Unternehmerempfang in Kamp-Lintfort Volksbankchef wirbt für Unabhängigkeit

Die Unternehmer am linken Niederrheins scheinen auf den Unternehmerstammtisch der Volksbank, der 2020, 2021 und 2022 coronabedingt ausgefallen war, sehnsüchtig gewartet zu haben. 260 Stühle im großen Saal von Wellings Parkhotel in Kamp-Lintfort reichten nicht aus. Weitere 40 Unternehmer nahmen in Kauf, eineinhalb Stunden an Stehtischen zu verbringen, um zunächst Landrat Ingo Brohl bei seinem Grußwort und dann Volksbank-Vorstandschef Guido Lohmann zuzuhören. Der 59 Jahre alte Diplom-Betriebswirt sprach, wie es seine Zuhörer seit vielen Jahren an ihm schätzen, erneut Klartext. Er erhielt dafür langandauernden Applaus.