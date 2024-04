Neue Stelle in Moers Stefan Kolassa ist Regionalmarktleiter der Volksbank

Stefan Kolassa ist neuer Regionalmarktleiter der Volksbank Niederrhein für das Privatkundengeschäft im Geschäftsbereich Moers. In dieser Aufgabe verantwortet Kolassa auch alle Geschäftsstellen in der Stadt. „Mit der Berufung von Stefan Kolassa zum Regionalmarktleiter für Moers setzen wir unsere kundenorientierte Neustrukturierung des Privatkundengeschäftes konsequent fort“, sagte sich Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank. „Moers ist insbesondere in den letzten Jahren für uns ein stetig steigender Wachstumsmarkt, so dass wir hier nun erstmals einen Regionalchef nur für das Stadtgebiet berufen. Mit seiner großen Begeisterungsfähigkeit, seinem Fachwissen und seinem hohen persönlichen Bekanntheitsgrad wird er unsere starke Präsenz in der Stadt und unsere enge Bindung zu Mitgliedern und Kunden weiter ausbauen.“