Moers: Vössing zieht ins Citypalais ein

Moers

Die "Vössing Ingenieurgesellschaft mbH" hat 1400 Quadratmeter Bürofläche im Citypalais Duisburg angemietet. Der neue Mieter sicherte sich die Flächen langfristig, um sein kontinuierliches Wachstum in einem modernen Arbeitsumfeld fortführen zu können. Mit ausschlaggebend für die Objekt-Auswahl war zudem die zentrale Lage. Die Vössing Ingenieurgesellschaft beschäftigt über 500 Mitarbeiter weltweit und verfügt über 14 Standorte in Deutschland. Weitere Standorte werden in China, Katar, Österreich, Polen und Slowenien betrieben.