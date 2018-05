Kirmes : Vluyn macht zum Fest ein Fass auf

Foto: Klaus Dieker

Moers Am letzten Maiwochen-ende geht es wieder los: Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag beginnt die Vluyner Straßenkirmes

Hat irgendjemand am Temperament der amtierenden Klompenkönigin von Neukirchen-Vluyn, Jennifer Schütz, gezweifelt? Falls ja, dürften diese Stimmen verstummen. Am Rande der Ausstellungseröffnung mit vielen bunten Klompen in der Sparkasse in Vluyn verriet sie: "Mein altes Paar ist in der Mitte auseinandergebrochen." Rechtzeitig zum großen Fest hat sich Jennifer Schütz ein neues Paar Holzschuhe besorgt. Am Wochenende kommt das Paar zum Einsatz.

Sparfüchse sind bereits früh auf der Festmeile: Bei der "Happy hour" am Freitag ab 15 Uhr besteht für Jung und Alt die Möglichkeit zu einem Bummel über die beliebte Straßenkirmes. Und das bei teils vergünstigten Preisen! Um Punkt 17 Uhr markiert der Fassanstich den offiziellen Auftakt der Kirmes.

Bis Montag wird sich der Vluyner Ortskern an diesem Wochenende wieder in einen bunten Kirmesplatz verwandeln. Dabei wartet eine bewährte Mischung aus Tradition und Fortschritt auf die Besucher. Viele Höhepunkte für Jung und Alt stehen bereit. Dabei sind - wie in jedem Jahr - Stände mit Ballwurf, Pfeilwerfen und Sportschießen.

Natürlich gibt es wieder Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene: Neben Kinderkarussells, Autoskooter, "Love Express" und "Scheibenwischer" wird in diesem Jahr auch der "Kesseltanz" auf dem Leineweber-Platz mit von der Partie sein und die Besucher kräftig durchschütteln. Mit verschiedenen Spezialitäten aus aller Welt wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Am Abschlusstag, Montag den 28. Mai, findet der traditionelle Klompenball mit dem Umzug der Klompenfreunde durch Vluyn statt. Beim Umzug wird der Vluyner Asphalt unter vielen hundert Holzschuhen beben. Bereits sei einigen Tagen versuchen Insider herauszufinden, wer das neue Klompenpaar werden wird. Geradezu detektivisch wird ermittelt: Wer war noch mal beim Friseur? Hat sich jemand ein neues Gewand schneidern lassen?

Die Klompe steht derweil in der Filiale der Sparkasse Vluyn im Mittelpunkt. In den Geschäftsräumen sind die Kunst-Klompen ausgestellt, die in diesem Jahr von den vierten Klassen der Antonius-Grundschule bearbeitet wurden. Neben den Gewinnern Jamie-Sophie Dudalski, Mia Laub, Anica-Elisa Schürmann, Noah Bur am Orde, Asma Arbabradeh und Noel Malsam zeigen auch ihre Mitschüler, was man aus einem einfachen Holzklompen alles machen kann: ein ganzes Fußballstadion mit Spielfeld und Fans, ein Flugzeug, einen rosa Rennwagen, eine Kuh und sogar einen Hamster im Käfig. "Wir waren uns in der Jury einig, dass wirklich alle Klompen einen Preis verdient hatten", sagt Geschäftsstellenleiter Timo Rothe. Daher überwies er jeder Klasse 160 Euro für die Klassenkasse. Die kleinen Gewinnerinnen und Gewinner erhielten Gutscheine von 30, 20 und 10 Euro für die Buchhandlung gegenüber. Zu sehen sind ihre Klompen noch bis Anfang Juni während der Öffnungszeiten der Sparkasse.

(RP)