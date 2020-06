Vizepräsident des Landtags besucht das Bethanien-Krankenhaus : Keymis lobt das Moerser Modell

v. l. n. r.: Dr. Christoph Chylarecki, Ärztlicher Direktor der Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers, Christoph Rudolph, Leiter der Moerser Feuerwehr, Angelika Linkner, Pflegedirektorin, Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers, Oliver Keymis, Vizepräsident des Landtages Nordrhein-Westfalen, Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt der Lungenklinik Bethanien und Dr. Peter Tönnies, stellvertretender Ärztlicher Direktor. Foto: Bethanien Krankenhaus

Moers Der Landtagsvizepräsident stellte dem Krankenhaus Bethanien bei seinem Besuch ein gutes Zeugnis aus.

Von Peter Gottschlich

Die Jazzfans in New York kennen das Moers Festival, die Virenspezialisten in New York das Moerser Modell: So beschrieb Oliver Keymis den Ruf der Grafenstadt in der Welt. Der Vizepräsident des Landtags besuchte am Dienstag das Bethanien-Krankenhaus, das mit dem Moerser Modell in der Coronabehandlung einen neuen Standard gesetzt hat. Hinter diesem Modell steht Thomas Voshaar, der in einer Gesprächsrunde in der Krankenhauskapelle das Lob an seine Mitarbeiter weitergab. „Ohne mein Team könnte ich die Arbeit nicht leisten“, sagte der Chefarzt der Lungenklinik des Krankenhauses.

54 Patienten mit schweren Coronasymptomen hat die Moerser Lungenklinik in den vergangenen vier Monaten behandelt. 52 konnten als geheilt entlassen werden. Ein Patient starb, einer ist noch in Behandlung. Dazu kommen hunderte von Patienten mit leichten Symptomen, die nach wenigen Tagen entlassen wurden oder sich in häuslicher Quarantäne selbst erholten. „Gleichzeitig hat sich niemand im Krankenhaus infiziert“, unterstrich Keymis die Erfolgsquote, mit der das Team um Voshaar das Moerser Krankenhaus unter Virologen und Infektiologen bundesweit bekannt machte.

INFO Vier „Focus“-Siegel fürs Bethanien Spitzenplätze Das in München erscheinende Nachrichtenmagazin „Focus“ hat für sein aktuelles Sonderheft „Gesundheit“ eine Ärzteliste veröffentlicht. Darin nimmt das Moerser Krankenhaus Bethanien gleich in vier Bereichen Spitzenplätze ein: Chefarzt Bruno Geier (Gefäßchirurgie), Oberärztin Petra Hinsenkamp (Bauchchirurgie), Chefarzt Thomas Voshaar (Lungenheilkunde) und Oberarzt Florian Milandri (Anästhesie).

Keymis hat Voshaar über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, ist seitdem mit ihm in Kontakt und unterstützt das Krankenhaus Bethanien aus dem Hintergrund. Der Meerbuscher hat die Idee des Moerser Modells weitergetragen. So leitete er ein Video nach Frankreich weiter. In dem erläutert das Ärzteteam um Voshaar das Moerser Modell, nach dem Patienten mit viel Begleitung und unter hohem Hygienestandard individuell behandelt werden, mit verschiedenen Methoden und mit unterschiedlichen Luft-Sauerstoffgemischen, aber nicht standardisiert mit einer endotrachealen Intubation.