Kunst in Moers : Virtuelle Rundgänge durch Moerser Ateliers

Moers In Kooperation mit dem Kulturbüro hat der Moerser Fotograf Karsten Schnölzer die Ateliers in 360-Grad-Panorama-Fotos auf der Internetseite www.moerser-ateliers.de festgehalten.

Die „Moerser Ateliers offen“ sind als Tag der offenen Tür der Moerser Kunstszene ein beliebtes Veranstaltungsformat, das jedes Jahr an einem Wochenende im September stattfindet. Die mit der Corona-Krise einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben den Moerser Fotografen Karsten Schnölzer auf eine Idee gebracht: Statt die Besucher auf einen Rundgang durch die Ateliers zu schicken, möchte er die Räume zu den Menschen nach Hause bringen. In Kooperation mit dem Kulturbüro hat Schnölzer die Ateliers in 360-Grad-Panorama-Fotos festgehalten und auf der Internetseite www.moerser-ateliers.de veröffentlicht.

Auf diese Art wird den Besuchern ein virtueller Rundgang durch die Ateliers ermöglicht. „Das Projekt bietet eine wunderbare Möglichkeit für die Künstler, sich in diesen schwierigen Zeiten zu präsentieren. Die Resonanz auf die Aktion war super“, berichtet Eva Marxen, Leiterin des Kulturbüros. Mehr als 20 Künstler haben sich an der Aktion beteiligt und ihre Ateliers digitalisieren lassen. Mit dabei sind unter anderem der Skulpturenpark Seewerk in Kapellen, die Künstlerinnen Gudrun Kleffe, Iris Alexandra Arndt und Elisabeth Abele-Mercator. Zu sehen sind auch die Räume der Fotografin Andrea Dieren, der Keramikerin Rita Lazzaro, der Künstlerehepaare Fassbender und Schmidthüsen sowie der Malschulen und Ateliers von Gabriele Lusch und Heike Heger. Gefördert wird das Projekt von der Sparkasse am Niederrhein.