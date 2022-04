Kulturen und Generationen kommen zusammen : Vier Quartierskonzerte in Moers-Meerbeck

Moers-Meerbeck Der Fokus liegt auf der Interkulturalität. Jeder ist willkommen – bei freiem Eintritt. Worauf sich die Besucher außerdem noch freuen dürfen.

Wie schon im vergangenen Jahr soll es auch 2022 unter dem Motto „Musik verbindet – Kultur bildet“ Quartierskonzerte in Meerbeck geben. Organisiert werden diese von den Vereinen „IKM – Internationaler Kulturkreis Moers“ in Zusammenarbeit mit „Kulturprojekte Niederrhein“. Der Fokus der Konzerte liegt auf der Interkulturalität. Die Öffentlichkeit soll freien Zugang zur Musik bekommen.

Geplant seien insgesamt vier Konzerte, sagt Emine Yilmaz vom IKM. Direkt vor dem Gebäude des IKM an der Kirschenallee in Meerbeck. Die Konzerte sind für jeden offen zugänglich. Besonders willkommen seien aber alle, denen sonst die finanziellen Möglichkeiten fehlten, um Kultur in ihrer klassischen Form wie zum Beispiel im Kammermusiksaal zu erleben. Die Quartierskonzerte hätten einen „anderen Charakter“, beschreibt Rüdiger Eichholtz, Vorsitzender der Kulturprojekte Niederrhein, die Musikabende, bei denen Profimusiker auftreten. Kein großer Aufbau, „freier inszeniert“ und insgesamt in einer familiären Atmosphäre; eben unter Nachbarn im Viertel, für Interessierte und die ein oder andere Laufkundschaft.