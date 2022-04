Ideensuche über Mitmach-App : Viele Ideen für den neuen Spielplatz Stockrahmsfeld in Moers

Moers Fast 200 Votings und Ideen sind für die Neugestaltung des Spielplatzes Walter-Karentz-Straße in Kapellen eingegangen – vor allem über die neue Mitmach-App ‚placeM‘. Das hat einen praktischen Nebeneffekt.

Besonders hilfreich für die Spielplatzplanung waren auch die Schule und OGS. So hatten beispielsweise die Viertklässler die Aufgabe, einen Brief an die Stadtverwaltung zu formulieren. Es wurden zahlreiche Pläne und Spielgeräte gemalt, Themenwelten kreiert und tolle Ideen aufgeschrieben. „Wir haben alles aus den unterschiedlichen Kanälen gesichtet und ausgewertet. Die favorisierten Wünsche waren hier eine Schaukelanlage, ein Klettergerät, eine Seilbahn, Matschanlage und Spielangebote für Kleinkinder“, berichtet Bochnig-Mathieu. Der beauftragte Landschaftsarchitekt setzt nun die Ideen in konkrete Pläne und Vorschläge zum Umbau des Platzes um. In diesem Jahr soll die Planung vervollständigt werden und die Ausschreibung erfolgen. Baubeginn ist für Anfang 2023 vorgesehen.