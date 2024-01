Bildung in Moers und Kamp-Lintfort Programm der Volkshochschule fürs Frühjahr steht

Am Donnerstag, 14. März, liefert der Vortrag „Verschickungskinder – Eine neue Perspektive auf die Kindererholungskuren des 20. Jahrhunderts“ Hintergrundinfos, warum so viele Kinder traumatisiert davon zurückkehrten. Körperliche Strafen, Demütigungen und sogar sexualisierte Gewalt wurden dokumentiert. Weitere Angebote rund um das Thema „Perspektiven“: „Droht uns ein demographisches Desaster?“, „75 Jahre NATO – Von der Gründung bis zum aktuellen Zeitgeschehen“, „Virtuelles Wasser – Was soll das denn sein?“, Besuch des Soul of Africa Museums in Essen, „Der Islam und die Europäer“, Autorenlesung mit Christoph Peters – Berliner Trilogie und Hugo von Hofmannsthal – „Aufbruch in die Moderne‘. Ganz neu ist im VHS-Programm eine Exkursion zur Müllverbrennungsanlage Asdonkshof in Kamp-Lintfort. Die Besuchergruppe kann sich vor Ort ein Bild machen, was mit dem eigenen Hausmüll passiert. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Enni statt.