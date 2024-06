VHS Moers-Kamp-Lintfort Das bietet die Volkshochschule im Herbst

„Französischen Woche“ und Männerkochkurs „In diesem Jahr besteht der Partnerschaftsvertrag zwischen Bapaume und Moers seit 50 Jahren. Das haben wir zum Anlass genommen, eine ‚Französische Woche‘ im Programm aufzunehmen“, sagte Beate Schieren-Ohl. Dazu finden verschiedene Veranstaltungen statt: ein Vortrag, Boule, entsprechende Kochkurse, ein Frankreich-Quiz. Ganz neu im VHS-Programm ist „Männer an den Herd“. Herren, die gerne kochen und vielleicht etwas Neues ausprobieren möchten, bekommen am 25. September in der Küche der Volkshochschule in Kamp-Lintfort dazu Gelegenheit.