Neue Gruppe in Moers Netzwerken beim Frühstück

„Wenn ich in ein Branchenbuch schaue, weiß ich natürlich nicht, wie gut ein Unternehmen ist“, sagt Thorsten Fischer. „Auf VEU-Unternehmen kann ich mich verlassen.“ Der Straelener hat eine Versicherungsagentur in Moers, liebt es in Netzwerken mit anderen zusammenzuarbeiten und ist eines der Mitglieder der Moerser Gruppe, in der aktuell 21 Unternehmen vertreten sind. Der VEU führt hier Dienstleister und Freiberufler, Händler und Handwerker zusammen.