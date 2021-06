Veterinär rät : Moerser Streichelzoo-Alpakas sollen im Kalisto bleiben – zum Wohle der Tiere

Alpakas im Kalisto. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Rocco und Pepe waren 2020 an die Laga ausgeliehen worden. Die für März geplante Rückführung scheiterte zunächst an einer Augenverletzung von Rocco. Jetzt gibt es weitere Gründe für den Verbleib der Tiere in Kamp-Lintfort. Und für Moers steht ein neuer Vorschlag im Raum.