ÖPNV in Moers : Verspätungen und Ausfälle – Niag soll Rede und Antwort stehen

Moers Vertreter des Verkehrsunternehmens werden in den nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt eingeladen.

Busse kommen verspätet an oder fallen aus, Kunden werden darüber nicht rechtzeitig informiert: Die Grünen haben eine Anfrage mit 16 Fragen an die Niag formuliert, die sie im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt eingebracht haben. Die Fraktion bittet die Verwaltung darin, Vertreter des Verkehrsunternehmens zur nächsten Sitzung am 23. Januar einzuladen. Alle Fraktionen schlossen sich der Anfrage an.