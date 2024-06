Versorger in Moers Wie die Enni weiter auf Erfolgskurs bleibt

Handel, Beteiligungen und Dienstleistungen Während das klassische Energiegeschäft vor allem in Moers und Neukirchen-Vluyn derzeit zurückgeht, seien die Aktivitäten aus der noch recht jungen Sparte Handel, Beteiligungen und Dienstleistungen für Enni heute das Mittel gegen den Schrumpfkurs. Ihr Ergebnisanteil lag 2023 bei rund 67 Prozent. Besonders und in der Höhe ungeplant wirkten dabei Handelsgewinne an den Strom- und Gasmärkten, so die Enni. „Liegt hier ein Sondereffekt, so entwickelt sich der Beteiligungsbereich zu einer festen Ergebnisgröße. Hier erzielt Enni mit mittlerweile rund 20 mehr oder weniger großen Unternehmensanteilen, etwa an der Fernwärme Niederrhein, der Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken oder der Enni Solar einen erheblichen Ergebnisbeitrag.“