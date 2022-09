Versorger aus Moers : Enni bedankt sich bei Kunden mit Energiespar-Gewinnspiel

Wer zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. März 2023 weniger Energie verbraucht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, kann attraktive Preise gewinnen.

Energiesparen ist ein großes Thema – auch in den Kundenzentren der Enni-Unternehmensgruppe. „Wer seine Verbräuche senkt, entlastet nicht nur das eigene Portemonnaie, sondern hilft mit, eine stabile Energieversorgung sicherzustellen. Denn in Zeiten, in denen die Versorgung mit fossilen Rohstoffen aus Russland ungewiss ist, sind wir alle dazu aufgerufen, unseren Verbrauch zu reduzieren“, sagt Enni-Vertriebsleiterin Susanne Pfeufer, die sich für diese Solidarität ausdrücklich bedanken will – und zwar mit einem Gewinnspiel. „Wer ein Jahr lang mit einem E-Auto fahren möchte oder auf E-Roller, E-Bike oder E-Scooter umsteigen will, sollte unbedingt mitmachen.“