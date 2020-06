Rekordbilanz Versorger aus Moers : Enni übertrifft 20-Millionen-Euro-Marke

Solarpark Vinn. Foto: Enni Energie & Umwelt

Moers Zum achten Mal in Folge verkündet die Geschäftsführung der Enni Energie & Umwelt ein Rekordergebnis. Der Überschuss fließt über Konzessionsabgaben und Ertragssteuern weitgehend an kommunale Gesellschafter wie die Städte Moers und Neukirchen-Vluyn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Um die Versorgung mit Energie und Wasser mussten sich Kunden der Enni Energie & Umwelt (Enni) in den vergangenen Wochen, während des Corona-Lockdowns, keine Sorgen machen. Kein Stillstand, keine Engpässe: In einer Zeit, in der plötzlich nichts mehr selbstverständlich ist, zählt Zuverlässigkeit wohl mehr denn je.

Eine sichere Bank bleibt das Unternehmen auch für die Gesellschafter. Denen verkündete der Vorsitzende der Geschäftsführung Stefan Krämer für das Geschäftsjahr 2019 bereits zum achten Mal in Folge ein Rekordergebnis. „Erstmals konnten wir dabei die 20-Millionen-Euro-Marke übertreffen“, sagt Krämer. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Enni um rund 800.000 Euro zugelegt. Der Überschuss fließt weitgehend an die kommunalen Gesellschafter wie die Städte Moers und Neukirchen-Vluyn, die – mitten in einer wirtschaftlich angespannten Situation – über Konzessionsabgaben und Ertragssteuern zusätzliche Millionenbeträge erhalten.

Die sehr gute und in der unter Wettbewerbsdruck stehenden Branche nicht selbstverständliche Entwicklung verdanke das Unternehmen auch den vielen Aktivitäten neben dem soliden Kerngeschäft, betont der Geschäftsführer. So gab es nicht nur einen Ergebnistreiber, wohl aber besondere Erfolge: die Akquisition von bundesweit rund 15.000 neuen Energiekunden etwa oder der Start weiterer regenerativer Erzeugungsprojekte wie im Solarpark in Moers-Vinn.

Der Höhepunkt, sagt Krämer, sei aber die Übernahme der Gasnetze in Rheinberg und Uedem gewesen, die durch eine Beteiligung der Gelsenwasser AG an Enni möglich wurde. „Der bislang größte Entwicklungsschritt unserer Wachstumsstrategie hat uns zum Regionalversorger gemacht.“

2019 war für die Enni ein Jahr der Rekorde. So wurde laut Krämer mit dem Ergebnis von 20,1 Millionen Euro vor Steuern nicht nur eine Schallmauer durchbrochen. Auch die Umsatzerlöse übersprangen mit mehr als 214 Millionen Euro erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke. Dabei konnte Enni in allen Sparten – Strom, Gas und Wasser – so viel wie nie zuvor absetzen.

Beispiel: Wasser. Dort legte Enni 2019 um über acht Prozent zu und setzte mit nun 7,7 Millionen Kubikmetern als dem höchsten jemals erzielten Wert rund 600.000 Kubikmeter mehr als im Vorjahr ab. „Der Zuwachs resultiert dabei aus zwei Entwicklungen“, sagt der für den Vertriebsbereich zuständige Geschäftsführer Kai Gerhard Steinbrich. Zum einen liefere Enni seit 2019 Trinkwasser für die Fruchtsaftherstellung an den Getränkeproduzenten Niederrhein-Gold Tersteegen, für dessen Wasserwerk Rumeln Enni im Frühjahr die Betriebsführung übernommen hat. Zum anderen stille Enni seit 2019 für eine neue Produktionslinie den erhöhten Wasserdurst des Unternehmens Moers Frischeprodukte.

Gut entwickelt hat sich für den Moerser Rundum-Versorger auch das Wärmegeschäft. In der kleinsten Unternehmenssparte legte der Absatz trotz des Hitze-Sommers und des milden Winters um rund fünf Prozent auf 56,5 GWh zu. In diesem Bereich konnte Enni ein Neubaugebiet in Moers an das Wärmenetz anschließen und dort auch gleich das Breitbandangebot ausbauen. Hier zeige sich das Potential des Geschäftsfeldes Telekommunikation, das Enni ebenfalls sukzessive ausbaue, heißt es. Zunächst konzentriere sich das Unternehmen dabei aber weiter auf datenintensive Großkunden in Gewerbegebieten.