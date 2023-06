Polizei dankt Bevölkerung für Hilfe Vermisster Mann nach Hinweisen wohlbehalten angetroffen

Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, wurde der vermisste Mann (27) aus Kamp-Lintfort „dank Hinweisen aus der Bevölkerung“ am Abend wohlbehalten in einem Bus in Duisburg angetroffen. „Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung“, schrieb die Polizei. Sie hatte am Nachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Mannes veröffentlicht, nachdem er zuletzt am Dienstagnachmittag gesehen worden war.