Verkehrsunternehmen in Moers Wie sich die Niag am NRW-Tag beteiligt

Anlässlich des NRW-Tages beteiligen sich Niag und Look an einer Aktion von Verkehrsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Fahrgäste können am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, von einer besonderen Mitnahmemöglichkeit Gebrauch machen, teilte die Niag mit: „Mit dem elektronischen Eezy-Tarif können Fahrgäste an diesen beiden Tagen eine weitere Person kostenlos auf ihrem Ticket mitnehmen. Diese Aktion gilt ganztägig und NRW-weit.“