Verkehrsunternehmen aus Moers So viel verdient man als Busfahrer bei der Niag

Wie sich Personalmangel bei einem Verkehrsunternehmen auswirkt, haben Fahrgäste am unteren Niederrhein in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt: „Wegen fehlender Fachkräfte und zeitweise hoher Krankheitsraten mussten hier, wie in vielen anderen Regionen Deutschlands auch, vereinzelt Buslinien ausfallen“, erklärt Niag-Sprecher Michael Block.