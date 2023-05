Verkehrsunfall in Moers 38-jähriger Autofahrer kollidiert mit Linienbus

Am Samstagmorgen fuhr ein 38-jähriger Mann aus den Niederlanden um 4.45 Uhr mit seinem Pkw von der Autobahn kommend die Rheurdter Straße in Richtung Kreisverkehr Am Jostenhof. Nach einem Überholvorgang überfuhr der 38-Jährige den Kreisverkehr und kollidierte mit einem Linienbus ohne Fahrgäste. Im Anschluss kam der Wagen im Grünstreifen zum Stehen. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 38-Jährige zuvor Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte Wagen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma wurde der Kreisverkehr für etwa drei Stunden gesperrt. Das teilte die Kreispolizei Wesel mit.