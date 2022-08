Umsteigen, bitte! : So plant die Stadt Kamp-Lintfort den Bahnhof im Park

Das ist der Vorentwurf für den zentralen Haltepunkt an der Friedrichstraße sowie für die Gestaltung des Bahnhofumfeldes. Erarbeitet wurde er von den ST-Freiraum Landschaftsarchitekten. Foto: ST-Freirau Landschaftsarchitekten/ST-Freiraum Landschaftsarchitekten

Serie Kamp-Lintfort Der Anschluss an den Schienennahverkehr rückt für Kamp-Lintfort immer näher. 2026 könnte die Niederrheinbahn erstmals am zentralen Haltepunkt an der Friedrichstraße einfahren. Das sind die Pläne für Bahnhof und Umfeld.