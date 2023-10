Mobilitätswende in Moers Umbau der Bettelampeln verzögert sich

Andrea Schulte-Göbel brachte Anfang 2022 das Rad ins Rollen. Sie wies auf die so genannten Bettelampeln an Hauptverkehrsstraßen in Moers hin, die für Fußgänger und Radfahrer nicht auf Grün springen, wenn die Lichtsignalanlage für Autofahrer auf Grün wechselt (RP berichtete).