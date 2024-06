Diskussion um verkaufsoffenen Sonntag in Moers „Niemand will der Buhmann sein“

Es lasse sich darüber streiten, ob eine Umfrage der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers, nach der die allermeisten Einzelhändler für den verkaufsoffenen Sonntag im Dezember sind, eine neue Abstimmung rechtfertige, so Cikoglu. „Aber die Frage ist, ob man dem Geschäftsführer der Moers Marketing ein zweites Mal vors Schienbein treten will. Niemand will der Buhmann sein.“ In dem Antrag hat die Moers Marketing dargestellt, wie sie das Citymarketing neu aufstellen will und wie wichtig verkaufsoffene Sonntage seien.