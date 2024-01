Moers Marketing will verkaufsoffenen Sonntag „Magisches Moers“ soll Massen locken

Ein dritter verkaufsoffener Sonntag in Moers – grenzte das nicht an Zauberei? Passenderweise soll dies mit einer Veranstaltung namens „Magisches Moers“ gelingen. Ein Konzept dafür hat die Moers Marketing in der Schublade. Auch ein Datum für den neuen verkaufsoffenen Sonntag hat das Stadtmarketing im Sinn: Er soll erstmals am 14. Dezember stattfinden.